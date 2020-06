Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie allemande a passé le pire de la crise, selon la Bundesbank Reuters • 21/06/2020 à 16:48









L'ÉCONOMIE ALLEMANDE A PASSÉ LE PIRE DE LA CRISE, SELON LA BUNDESBANK FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande a passé le pire de la crise liée au nouveau coronavirus et devrait désormais se redresser progressivement, a déclaré le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, au journal allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Les restrictions imposées en Allemagne en raison de la pandémie sont progressivement levées, permettant à l'activité économique de repartir. "Le point bas devrait désormais être derrière nous et les choses se redressent", a déclaré Jens Weidmann au journal. En juin, la Banque centrale européenne a revu à la baisse ses prévisions pour la zone euro, prévoyant une contraction économique de 8,7% en 2020 comme scénario de base et une baisse de 12,6% dans son scénario "sévère". Jens Weidmann a aussi souligné que les aides publiques étaient un outil légitime pour stimuler l'économie afin d'aider les entreprises saines à survivre, tout en ajoutant que le pays ne devait pas devenir dépendant de l'argent public. "Il est important que les mesures soient ciblées et temporaires", a-t-il dit, appelant à un retour à des "situations budgétaires saines". (Edward Taylor, version française Matthieu Protard)

