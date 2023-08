information fournie par So Foot • 19/08/2023 à 12:33

L’échange (très) musclé entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé

Clash of clans .

L’Équipe fait ce samedi de nouvelles révélations sur la réunion très tendue entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, ayant eu lieu le 8 août dernier. Le président du PSG aurait en effet menacé son joueur : « Tu ne rejoueras pas, on ne cédera pas ! » Ce à quoi Mbappé aurait répondu : « Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer. » …

