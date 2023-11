L’Autriche met la pression sur la Belgique, la Suède touche le fond

L’Autriche tête de série à l’Euro 2024 ?

Improbable à première vue, ce scénario pourrait pourtant se produire lors du tirage au sort de l’Euro 2024 le 2 décembre prochain. Placés dans le groupe F des qualifications pour l’Euro, les Autrichiens ont bouclé leur campagne ce jeudi 16 novembre par un succès en Estonie (0-2) , grâce à des buts de Laimer (25 e ) et Lienhart (39 e ). Grâce à cette sixième victoire en huit matchs, les coéquipiers de Kevin Danso et David Alaba, déjà qualifiés, se hissent provisoirement à la première place du groupe F, avec 19 points contre 17 pour la Belgique. Les Diables rouges ont toutefois encore une rencontre à disputer dimanche, contre l’Azerbaïdjan (18h). Un match nul leur suffirait à reprendre leur trône à la différence de buts, et assurer une probable place parmi les cinq meilleurs premiers des dix groupes, et donc un statut de tête de série pour le prochain Euro.…

AH pour SOFOOT.com