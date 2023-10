L’autre version de l’altercation entre Sakho et Der Zakarian

Et si le vent tournait (un peu) pour Sakho ?

Suite à une altercation à l’entraînement mardi matin entre Mamadou Sakho et son entraîneur Michel Der Zakarian, le joueur aurait été mis à pied à titre conservatoire selon L’Équipe , et convoqué pour un entretien préalable à un licenciement, aspect sur lequel le club n’a pas encore communiqué. Sauf qu’un article de RMC Sport publié dans la soirée de jeudi vient contester la version des faits qui dit que Sakho aurait agressé son entraîneur. Des témoins rapportent que Der Zakarian était déjà tendu en réunion avant la séance d’entraînement. Une opposition a lieu, et des fautes non sifflées par MDZ agacent plusieurs joueurs dont Sakho, qui rentre au vestiaire cinq minutes avant la fin de la séance, histoire de ne pas trop s’agacer. Les choses se gâtent lorsque l’entraîneur montpelliérain interpelle le défenseur dans le vestiaire : « C’est toujours la même chose, en match c’est pareil ! », en référence aux fautes non sifflées.…

CD pour SOFOOT.com