L’audience des Bleus en forte baisse pour Allemagne-France

Décidément…

Alors que les Bleus avaient réuni 6,7 millions de téléspectateurs et 34% de parts de marché pour le match France-Irlande, l’équipe de France n’a rassemblé que 5,7 millions de téléspectateurs et 29% de parts de marché ce mardi soir pour son match amical en Allemagne. C’est la plus faible audience des Bleus depuis le match face à Gibraltar le 16 juin dernier. Le match avait réuni 4,9 millions de téléspectateurs et 27,6% de parts d’audience. Le record annuel est pour l’instant détenu par le match Irlande-France du 27 mars dernier qui avait réuni 8 millions de téléspectateurs et 34,5% de parts de marché.

Quand Kylian n’est pas là……

ARL pour SOFOOT.com