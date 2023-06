L’Atlético se dit prêt à changer de logo

C’est ça, la démocratie.

La semaine dernière, l’Atlético de Madrid décidait de consulter ses membres au sujet d’un possible changement d’écusson. Après un premier vote, les socios du club ont voté favorablement à la demande (44%) ce qui a conduit à une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue ce mercredi à la Cívitas Metropolitano et donnant une issue favorable à la requête. Ainsi, les Colchoneros ont annoncé lancer un dernier vote, auquel tous les membres qui s’étaient inscrits avant 10 heures aujourd’hui pourront participer. Le choix est simple : Oui, je veux retrouver l’ancien blason , ou bien : Non, je préfère celui-là . Les votants ont désormais jusqu’à vendredi pour donner leur avis et pourquoi pas, redonner le blason adoré par les fans au deuxième club de Madrid.…

