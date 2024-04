information fournie par So Foot • 27/04/2024 à 23:26

L’Atlético s’offre l’Athletic

Atlético de Madrid 3-1 Athletic Club

Atléti > Athleti

Avant cette partie, l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club n’étaient séparés que par trois points, en la faveur des Colchoneros . Ces derniers ont augmenté cette avance à six longueurs grâce à leur victoire face aux Basques ce samedi au Metropolitano (3-1). Les locaux se sont rapidement mis sur les bons rails en ouvrant le score au quart d’heure de jeu, grâce à une reprise de volée détournée de Rodrigo de Paul depuis l’entrée de la surface. Mais Antoine Griezmann a laissé Bilbao revenir juste avant la pause, en ratant complètement sa passe vers sa défense. Une aubaine pour l’Athletic, qui a sanctionné par l’intermédiaire de Nico Williams, qui venait d’être victime d’insultes racistes quelques minutes plus tôt.…

