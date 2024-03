L’Atlético peut-il vivre sans Griezmann ?

De retour de blessure, Antoine Griezmann a laissé un petit vide dans le système de l’Atlético de Madrid ces dernières semaines. Une épine dans le pied du cholismo , alors que le Français pourrait retrouver sa place de titulaire ce mercredi soir contre l’Inter en Ligue des champions.

L’embellie semblait partie pour durer. L’Atlético de Madrid ne concédait que quatre défaites en onze matchs depuis le début de l’année 2024, lorgnait la troisième place du classement en Liga, et pouvait compter sur sa machine, Antoine Griezmann, pour réguler tout le système. Il faut dire qu’avec cinq passes décisives et deux buts sur cette période, ainsi qu’un statut de meilleur buteur historique enfin atteint (175 réalisations), le Français portait encore plus que d’habitude les espoirs colchoneros , assoiffés de trophées depuis maintenant trois ans. Mais voilà, la machine s’est enrayée à la mi-février, voyant Griezmann se blesser à la cheville et l’Atlético enquiller les contre-performances. Coïncidence ? Certainement pas.

Le projecteur de Madrid

D’un point de vue collectif, les conséquences de la blessure du meneur de jeu sur le rendement rojiblanco sont, à ce titre, facilement visibles. Sans Griezmann, les hommes de Diego Simeone n’ont effectivement remporté qu’une seule rencontre sur quatre possibles, (2-1 face au Real Betis), laissant filer de belles opportunités, comme lors de cette élimination sèche en quarts de finale de Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club (3-0). Surtout, l’Atlético pâtit d’un manque offensif assez criant, ne marquant qu’à trois reprises sur ces quatre matchs. De quoi interroger sur la capacité qu’ont Álvaro Morata, Memphis Depay, Ángel Correa et Samuel Lino à briller sans la présence de leur distributeur de ballons.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com