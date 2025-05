L'Atlético fausse la course à l'Europe, le Rayo et le Betis s'empoignent

D’ores et déjà qualifié en Ligue des champions, l’Atlético n’a plus grand chose à jouer en cette fin de saison – si ce n’est s’assurer une anecdotique place sur le podium – et Osasuna en a profité ce jeudi (2-0) , grâce à deux buts de la tête : ceux d’Alejandro Catena, sur corner en milieu de première période, et Ante Budimir, sur une galette de Kike Barja.

Un succès qui va peut-être permettre aux joueurs de Pampelune d’aller gratter une place en barrage de Ligue Conférence, puisqu’ils reviennent à hauteur du huitième, le Rayo Vallecano, qui a raté l’occasion de faire un coup, face au Real Betis (2-2) . Buteur sur coup franc pour donner un break d’avance à son équipe juste avant la pause, le Français Florian Lejeune a ensuite rapidement sombré, se faisant foudroyer par Cucho Hernández sur la réduction de l’écart avant d’offrir le penalty de l’égalisation à Isco. Il faudra maintenant un gros concours de circonstance aux Sévillans pour aller chercher une cinquième place qualificative pour la C1, puisque Villarreal possède cinq longueurs d’avance.…

