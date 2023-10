information fournie par So Foot • 01/10/2023 à 23:27

L’Atlético fait une belle remontée face à Cadix

Atlético 3-2 Cadix

Buts : Correa (32 e et 66 e ) et Molina (46 e ) pour les Colchoneros // Pires (12 e ) et Roger Martí (27 e ) pour Cadiz

Au Civitas Metropolitano ce dimanche soir, l’Atlético de Madrid a remonté un retard de deux pions face à Cadix pour s’imposer (3-2) et grimper au quatrième rang de la Liga.…

AB pour SOFOOT.com