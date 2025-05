L'Athletic Club privé de nombreux cadres pour son retour contre Manchester United

Pas de sérénade pour les Williams.

Avant la demi-finale retour de Ligue Europa face à Manchester United jeudi soir, Ernesto Valverde devra composer sans plusieurs cadres. Déjà défaits 3-0 à l’aller à San Mamés, les espoirs sont encore plus minces depuis que le groupe des Basques est tombé. Et pour cause, ils seront privés de leurs deux frères : Nico et Iñaki Williams. Le cadet, déjà absent lors du derby contre la Real Sociedad (0-0), souffre toujours d’une gêne apparue après le match aller. L’aîné, est diminué par une blessure musculaire à la jambe droite remplacé à la 62 e minute ce week-end.…

CV pour SOFOOT.com