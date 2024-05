L’Atalanta éteint l’invincible Bayer et soulève la Ligue Europa !

Nettement supérieure dans l’agressivité et l’intensité, l’Atalanta a mis le Bayer Leverkusen sous cloche en finale de la Ligue Europa (3-0). Le club de Bergame s’offre en toute logique son premier titre majeur depuis 1963. Le champion d’Allemagne, lui, ne finira pas la saison invaincu, et ne réussira pas le triplé.

Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen

Buts : Lookman (12 e , 26 e , 75 e )

Plus c’est long, plus c’est bon, paraît-il. On imagine dès lors l’immensité de la joie de l’Atalanta, dont le dernier trophée majeur remontait à 61 ans. La Dea, qui n’avait remporté que la Serie B ou la Serie C depuis cette fameuse Coupe d’Italie 1963, va pouvoir ajouter la Ligue Europa à sa vitrine. Malgré l’absence de leur capitaine Marten de Roon, les Bergamasques ont totalement maîtrisé le Bayer Leverkusen, invaincu depuis 51 matchs, lors de la finale disputée à Dublin (3-0). Buteur contre l’OM en demi-finales retours, Ademola Lookman a encore mordu à pleines dents dans la défense allemande, signant un triplé de classe pour mettre son équipe sur la voie du sacre.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com