information fournie par So Foot • 10/05/2024 à 11:31

L’Atalanta balaye l’OM et fonce en finale

Inférieurs dans tous les compartiments du jeu, les Olympiens repartent de Bergame avec une valise (3-0) et une énorme désillusion : ils ne disputeront pas la finale de la Ligue Europa le 22 mai prochain à Dublin. Cruel, mais si logique tant l’OM était en dessous de tout sur cette manche retour.

Atalanta 3-0 OM

Buts : Lookman (30 e ), Ruggeri (53 e ), El Bilal Touré (90 e +4) pour l’Atalanta

Le coup de sifflet final n’a pas encore retenti qu’une vague noir et bleu ondule dans trois des quatre coins du stade de Bergame. Au nez et à la barbe des 750 courageux fans marseillais qui ont fait le déplacement, sous un déluge de feu d’artifice, c’est tout un peuple, toute une ville meurtrie il y a quatre ans par le Covid qui fête la première qualification de l’histoire de l’Atalanta pour une finale de Coupe d’Europe. Un triomphe logique, tant l’OM n’a pas existé sur cette manche retour qui devait être celle de l’exploit, du dépassement de soi, la concrétisation d’un parcours européen qui a offert tout au long de cette saison chaotique une bulle d’air vitale. Le regard perdu de Pierre-Emerick Aubameyang, repensant certainement aux occasions manquées du match aller, est équivoque : l’OM n’a pas été au niveau d’une demi-finale de Ligue Europa et a payé le prix fort.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com