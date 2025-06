L'Assemblée veut élever Alfred Dreyfus au rang de général de brigade

Photo d'archive non datée du capitaine Alfred Dreyfus en uniforme, prise dans un endroit inconnu après sa réhabilitation ( AFP / - )

L'Assemblée nationale devrait approuver lundi une proposition de loi de Gabriel Attal "élevant Alfred Dreyfus au rang de général de brigade", un "acte de réparation" visant à parachever sa réhabilitation, 130 ans après sa condamnation.

Le texte devrait être adopté en première lecture à l'unanimité, comme la semaine dernière en commission de la Défense.

"Promouvoir aujourd'hui Alfred Dreyfus au rang de général de brigade constituerait un acte de réparation, une reconnaissance de ses mérites et un hommage rendu à son engagement républicain", souligne le député des Hauts-de-Seine et président de Renaissance dans l'exposé des motif du texte.

Et ce dans un contexte où "l'antisémitisme qui frappa Alfred Dreyfus n’appartient pas à un passé révolu", et où la "République doit sans cesse réaffirmer sa vigilance, sa fermeté, son engagement absolu contre toutes les formes de discrimination", relève-t-il.

Le capitaine Alfred Dreyfus embarque à bord du croiseur "Sfax" en juin 1899 à son départ de l'île du Diable en Guyane française, où il purgeait une condamnation à perpétuité depuis quatre ans ( AFP / )

En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est condamné pour trahison et contraint à l'exil sur l'île du Diable en Guyane, sur la base de fausses accusations alimentées par un antisémitisme très ancré dans la société française de la fin du XIXe siècle.

En 1906, un arrêt de la cour de cassation l'innocente, entraînant ipso facto sa réintégration dans l'armée. Dans la foulée, une loi le nomme chef d’escadron (NDLR: commandant), avec effet le jour de la promulgation de la loi.

Une "injustice" car "la réintroduction du capitaine Dreyfus au grade de chef d’escadron ne correspond pas à une reconstitution de carrière complète", souligne le rapporteur de la proposition de loi, le député du Bas-Rhin Charles Sitzenstuhl (Renaissance).

Le capitaine Alfred Dreyfus (2e d) à l'École militaire de Paris après avoir reçu la Légion d'honneur lors d'une cérémonie marquant sa réhabilitation, le 21 juillet 1906 ( AFP / - )

Alfred Dreyfus demandera lui-même à voir sa carrière revalorisée, sans obtenir gain de cause, et quittera l'armée en 1907 - avant de servir à nouveau pendant la Grande Guerre.

La question de la réhabilitation pleine et entière d'Alfred Dreyfus "a été longtemps occultée et ignorée, en dehors de sa famille et des spécialistes de l’Affaire", note M. Sitzenstuhl.

Le président Jacques Chirac prononce son discours à l'occasion du 100e anniversaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, l'officier juif français injustement condamné pour trahison, le mercredi 12 juillet 2006 à Paris ( POOL / JACQUES BRINON )

Un pas est franchi en 2006, lors d'un hommage de la Nation en son honneur: le président de la République Jacques Chirac reconnaît alors que "justice (ne lui) a pas complètement été rendue", et qu'il n'a pu "bénéficie(r) de la reconstitution de carrière à laquelle il avait pourtant droit".

La ministre des Armées Florence Parly l'évoque à son tour en 2019. Deux ans plus tard, le président de la République Emmanuel Macron estime qu'il revient "sans doute à l'institution militaire, dans un dialogue avec les représentants du peuple français" de nommer Dreyfus général à titre posthume.

- "Valeurs du dreyfusisme" -

Plusieurs initiatives parlementaires ont également été prises ces dernières années, par la droite à l'Assemblée et au Sénat, et plus récemment par le sénateur PS Patrick Kanner, en écho à une tribune mi-avril du premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, de l'ex-secrétaire général de l’Élysée Frédéric Salat-Baroux et du président de la maison Zola-Musée Dreyfus Louis Gauthier.

Dernière photo connue prise dans les années 30 du capitaine Alfred Dreyfus ( AFP / - )

Mercredi dernier en commission, tous les orateurs des groupes ont joint leur voix pour soutenir la mesure.

"Dans un contexte de montée de l'antisémitisme, cette réparation posthume rappelle à toute la nation l'urgence de la défense de ses principes et l'importance de son unité", a plaidé le député RN Thierry Tesson, dont le parti n'a de cesse de donner des gages de son engagement contre l'antisémitisme.

Le député LFI Gabriel Amard a de son côté fustigé le "double discours du RN", où "les propos et comportements antisémites foisonnent encore" selon lui. "C'est dans ma famille que l'on descend des dreyfusards, pas dans la vôtre", a-t-il lancé, en invitant à ne pas utiliser la lutte contre l'antisémitisme comme un "outil de disqualification" politique.

Reproducton de la Une de l'Aurore du 13 janvier 1898, et portrait non daté du romancier Emile Zola qui fit publié il y a cent ans sous le titre "J'accuse", sa vibrante défense du capitaine Alfred Dreyfus accusé à tort d'avoir livré à l'état-major allemand des renseignements militaires et condamné en 1894 au bagne en Guyane ( AFP / - )

En conclusion des débats, M. Sitzenstuhl s'est déclaré favorable à titre personnel à l'entrée au Panthéon d'Alfred Dreyfus, estimant que le vote de la proposition de loi "renforcer(ait) la dynamique" en ce sens.

Interrogé sur cette hypothèse, l'entourage du président de la République a affirmé dimanche à l'AFP que sa "préoccupation" était "à ce stade, de faire vivre les valeurs du Dreyfusisme, combat toujours d’actualité pour la vérité et la justice, contre l’antisémitisme et l’arbitraire".