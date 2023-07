L’AS Rome veut Renato Sanches en prêt, le PSG préfère le vendre

Vente sans garantie.

En août, Renato Sanches soufflera sa vingt-sixième bougie et il semble encore loin de passer le cap décisif dans sa carrière. Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain – certes pas le club le plus sain pour sa progression – le Portugais est en effet déjà poussé vers la sortie. Avec seulement 27 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, pour deux petits buts, Sanches a raté de nombreuses échéances à cause de blessures à répétition.…

EL pour SOFOOT.com