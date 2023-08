L'AS Monaco pense à Folarin Balogun pour remplacer Breel Embolo

Un mal pour un bien ?

Breel Embolo sera absent des terrains plusieurs mois, suite à une rupture des ligaments croisés survenue dimanche à l’entraînement. Une blessure qui pourrait coûter cher à l’AS Monaco avec la perte d’un attaquant auteur de quatorze buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, avec un temps de jeu pourtant réduit à cause de la rotation avec Wissam Ben Yedder. Malgré la profondeur de banc dont va disposer Adi Hütter sur le plan offensif, le club de la principauté cherche donc un numéro 9 au style de jeu similaire au Suisse. « Il sera absent environ huit mois , a révélé Hütter après la défaite contre le Bayern Munich en préparation lundi. On a besoin d’un renfort à son poste et nous avons ciblé plusieurs joueurs. » …

EL pour SOFOOT.com