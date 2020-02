L'armée américaine débarque en masse en Europe

Près de 9 000 soldats américains sont basés actuellement en Europe. Mais dans les semaines à venir, leur nombre va croître et ce jusqu'au mois de mai prochain. A cette date, 20 000 militaires américains sont attendus pour participer à l'exercice militaire Defender Europe 20, qui sera également le plus gros déploiement militaire des Etats-Unis depuis 25 ans sur le sol européen. Au total, 37 000 soldats de 18 pays participeront à cet exercice, qui se déroulera dans 10 pays, dont l'Allemagne.Les premiers envois de soldats américains ont commencé en février, alors que 13 000 pièces d'équipements de l'armée US devront franchir jusqu'à 4 000 km pour parvenir à destination. Le premier navire contenant le matériel de l'armée américaine est arrivé début février au port d'Anvers, en Belgique, relate Le Soir. Plusieurs dizaines de soldats de la réserve de l'armée américaine sont également déjà à pied d'oeuvre en Allemagne selon DVIDS, le service de distribution d'images et de vidéos de la défense US.Lire aussi F-35 : l'avion de chasse de l'armée américaine incapable de viser Les marins, aviateurs et fantassins américains arriveront en Europe par voie aérienne et maritime, utilisant plusieurs ports et bases aériennes du continent, notamment le port de la Rochelle. Dans un communiqué publiée en décembre, l'armée américaine expliquait que l'objectif de cet exercice était de "démontrer la capacité de l'armée américaine à...