information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 15:43

L’Arabie Saoudite offre un sifflet à Mateu Lahoz

Qui a dit qu’on ne pouvait pas travailler après la retraite ?

D’abord les joueurs, ensuite les arbitres, c’est le nouveau délire de l’Arabie Saoudite qui veut visiblement devenir le pays le plus peuplé au monde, mais surtout le plus sportif. Alors qu’il avait sans doute arbitré son dernier match qui opposait la France à la Grèce, Mateu Lahoz pourrait bien retrouver les terrains. D’après le site espagnol Relevo, l’Arabie Saoudite lui aurait proposé de venir arbitrer sur ses terres et de devenir le responsables des arbitres du pays. Un poste qui ne se néglige pas pour celui qui ne souhaitait pas raccrocher son sifflet. Il pourrait donc bien faire un retour flamboyant, dans un nouveau championnat où les grands noms du football ont décidé d’y mettre les pieds cet été.…

AC pour SOFOOT.com