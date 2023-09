information fournie par So Foot • 08/09/2023 à 12:19

L’Arabie saoudite n’a pas le championnat le plus dépensier

Le bouc émissaire facile.

Durant tout l’été, l’Arabie saoudite a été la cible des fantasmes les plus extrêmes liés aux nombreuses arrivées de joueurs internationaux. Cristiano Ronaldo, arrivé en décembre dernier, a jeté un coup de projecteur sur la Saudi Pro League, et attiré d’autres grosses têtes. Et après un mercato estival démesuré, celui-ci a fermé ses portes ce jeudi, une semaine après le Vieux continent.…

EL pour SOFOOT.com