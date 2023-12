information fournie par So Foot • 17/12/2023 à 10:06

L’Arabie saoudite fait un appel du pied à Mohamed Salah

Qui dit mercato, dit Saoudie.

Déjà sur les côtes de Kylian Mbappé, l’Arabie saoudite ne compte pas baisser le pied ou calmer ses ardeurs et veut continuer d’attirer toutes les stars du ballon rond aux côtés de CR7 et du Nueve . Interrogé par Sky Sports, le directeur du football de la Saudi Pro League vise notamment la chevelure et le personnage de Mohamed Salah pour les prochains mercatos.…

AL pour SOFOOT.com