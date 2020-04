L'après-coronavirus : « Il faut être prêts pour le jour J »

La date et l'heure de ce triste événement resteront longtemps gravées dans la mémoire collective de l'entreprise. À cause du coronavirus et du confinement qui a suivi, le mardi 17 mars, à 5 heures du matin, les chaînes de production des usines du groupe Schmidt ont été mises à l'arrêt. Pour une durée indéterminée... Du jamais-vu pour le numéro un hexagonal des cuisines équipées, société familiale alsacienne créée en 1934, dont le siège social est situé à Lièpvre, dans le Bas-Rhin.

Schmidt fabrique et commercialise une large gamme de meubles pour cuisines, donc, mais aussi des placards, dressings, meubles de salle de bain et bibliothèques. Cette belle entreprise de taille intermédiaire, dirigée par Anne Leitzgen, petite-fille du fondateur, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, emploie 1 600 salariés, peut compter sur un réseau de 760 magasins Schmidt et Cuisinella, et enregistre, en temps normal, 700 commandes par jour...

Il a fallu plonger l'entreprise dans le sommeil

Mais, tout cela, c'était avant... Avant l'irruption de cette crise qui a tout balayé, pour l'instant, sur son passage. « Aujourd'hui, 80 % du personnel est en activité partielle, 20 % est en télétravail, notamment les ressources humaines, les services informatiques, la comptabilité », explique Laurence Chrétien, directrice des ressources humaines du groupe Schmidt, qui vit, depuis plus de trois

