L'année noire de Sadio Mané

Après une saison décevante au Bayern Munich, Sadio Mané a décidé de prendre la poudre d'escampette en rejoignant l'Arabie saoudite et le club d'Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. Un choix qui marque l'épilogue du mariage raté entre le champion d'Allemagne et l'international sénégalais.

27 mai 2023, 89 e minute d’un étouffant Cologne-Bayern. Les hommes de Thomas Tuchel sont en train de laisser échapper le Meisterschale au profit du Borussia Dortmund quand Jamal Musiala, entré cinq minutes plus tôt, offre héroïquement un onzième titre de champion d’Allemagne consécutif au Rekordmeister . Un rôle qu’aurait aimé endosser Sadio Mané, qui a admiré les prouesses du jeune allemand depuis le banc de touche. Arrivé de Liverpool avec dans sa besace une Ligue des champions (2019) et un titre de champion d’Angleterre (2020), l’ailier des Lions de la Téranga avait deux missions en Bavière : aider le Bayern à remporter la plus belles des compétitions européennes et surtout faire oublier le départ de Robert Lewandowski. Rien ne s’est malheureusement passé comme prévu.

Débuts en fanfare avant le premier coup dur

Tout avait pourtant idéalement commencé pour le Sénégalais. Après six saisons passées chez les Reds et un départ pour 32 millions d’euros, Mané ne tarde pas à se présenter sous son meilleur visage à son nouveau public, en claquant à cinq reprises lors de ses six premières apparitions sous sa nouvelle tunique. Au passage, il soulève la Supercoupe d’Allemagne et se retrouve déjà adulé par les supporters de la Südkurve (le kop sud de l’Allianz Arena), au point de prendre lui-même le mégaphone pour communier avec les fans après le carton infligé à Francfort en ouverture du championnat (1-6). Mais le large sourire de l’ancien joueur de Liverpool va rapidement se dissiper. D’abord positionné attaquant de soutien, Mané est déstabilisé quand Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern, le décale sur l’aile gauche et opte pour un 4-2-3-1. En l’absence d’un pur numéro 9, il perd aussi de son influence dans le collectif bavarois.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com