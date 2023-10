L’Angleterre, sur la route de Maddison

Quelques sucreries et une bonne dose de provocation, voici la recette avec laquelle James Madison a charmé Londres et Tottenham. Après la capitale, c'est désormais au reste de l'Angleterre qu'il s'attaque.

7 octobre dernier : Tottenham, qui a pourtant déjà passé à la moulinette Liverpool (2-1) et Manchester United (2-0), patine méchamment sur la pelouse de Luton Town. Pire, les Londoniens se retrouvent réduits à dix, après l’expulsion d’Yves Bissouma, juste avant la pause. Débute alors un scénario aux airs de déjà-vu. Celui qui voit les Spurs finir par arracher une victoire grâce à un nouvel exploit de leur emblématique numéro 10. Une liquette auparavant réservée à Harry Kane – depuis parti pour la Bavière et le Bayern Munich –, mais désormais impeccablement taillée pour les épaules du nouvel arrivant James Maddison. Passeur pour Micky van de Ven après un délicieux tour de passe-passe, l’ancien de Leicester n’a mis que quelques semaines pour conquérir Tottenham. Et l’Angleterre devrait suivre.

An important three points on the road 🛣️…

Par Florian Porta pour SOFOOT.com