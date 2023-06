L’Angleterre déroule, la Suisse rattrapée, le Kazakhstan enchaîne

La quatrième journée de qualifications à l’Euro 2024 a débuté ce lundi soir, avec des victoires probantes de la part de favoris déjà lancés vers l’Allemagne.

Et parmi les chefs de file, l’Angleterre a assuré sa première place dans le groupe C, en écartant la Macédoine du Nord (7-0) . À Old Trafford, les buteurs se nomment (évidemment) Harry Kane, auteur d’un doublé, Bukayo Saka par trois fois – dont un missile sous la barre et une sublime volée en lucarne –, ainsi que Marcus Rashford et Kalvin Phillips. Plus tôt dans la journée, l’Ukraine s’est sortie d’un joli pétrin contre Malte (1-0) , grâce à un penalty tardif de Viktor Tsykangov (1-0, 72 e ). Les Three Lions y sont presque.…

AB pour SOFOOT.com