information fournie par So Foot • 12/11/2023 à 10:47

L'Angleterre débute sa Coupe du monde U17 avec un 10-0

Entrée en lice plutôt réussie.

Ce week-end débutait la Coupe du monde U17, en Indonésie ; les Bleuets entament d’ailleurs leur compétition ce dimanche à 10 heures contre le Burkina Faso. Samedi, alors que l’Argentine et le Brésil se sont inclinés, respectivement face au Sénégal (2-1) et à l’Iran (3-2), les jeunes Anglais n’ont pas tremblé, eux, à Jakarta face à la Nouvelle-Calédonie. Et ils ont été particulièrement violents, avec une probante victoire 10-0.…

JB pour SOFOOT.com