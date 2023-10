L’Angleterre casse l’Italie et se qualifie pour l’Euro 2024

Vainqueurs à Wembley (3-1) face à une Italie qui n'a pas tenu sur la longueur, les Anglais décrochent officiellement leur ticket pour l'Euro 2024. Jude Bellingham et Harry Kane sont les deux grands artisans du succès des Three Lions face à la Nazionale .

Angleterre 3-1 Italie

Buts : Kane (32 e SP, 77 e ), Rashford (57 e ) pour l’Angleterre // Scamacca (15 e ) pour l’Italie

Personne n’avait oublié, à Londres comme à Rome, ce qu’il s’était passé la dernière fois que l’Angleterre et l’Italie avaient joué un match de foot à Wembley. C’était en 2021, à l’Euro, et la Nazionale avait empêché les locaux de ramener le foot à la maison. Deux ans plus tard à peine, ce sacre semble appartenir à un lointain passé. Comme à Naples en mars dernier, l’Angleterre n’a pas tout bien fait, mais a fini par surpasser l’Italie qui est plus que jamais – encore – en reconstruction.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com