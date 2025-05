L'ancienne ministre Dominique Faure candidate à la présidence du Parti radical

L'ancienne secrétaire d'État à la Ruralité Dominique Faure sur le perron de l'Elysée à Paris le 3 avril 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'ancienne ministre Dominique Faure s'est déclarée vendredi candidate à la présidence du Parti radical, désireuse de "réveiller" un mouvement "mal en point", dirigé aujourd'hui par intérim par une autre ex ministre Nathalie Delattre qui pourrait elle aussi prétendre au poste.

L'ancienne secrétaire d'État à la Ruralité puis ministre chargée des Collectivités territoriales, dans les gouvernements d'Élisabeth Borne puis de Gabriel Attal, entre 2022 et 2024, se dit "inquiète" de la situation du parti, "devenu peu audible", dont le nombre d'adhérents --évalué à 1.500-- et d'élus "diminue année après année", et dont les finances sont exsangues.

"Rarement au cours de sa longue histoire, le Parti radical aura semblé aussi affaibli", résume-t-elle dans un courrier aux militants rendu public vendredi, et dont l'AFP a obtenu une copie.

Mais Dominique Faure, redevenue maire de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne), assure que "des solutions sont envisageables" pour lui donner un "nouveau souffle" et le "réveiller", en se portant candidate "dans un esprit de large rassemblement" car, dit-elle, "nous ne pouvons nous permettre le luxe de la division".

L'ancien président du Parti radical Laurent Hénart (2014-2024) avait laissé la place provisoirement à Nathalie Delattre, par ailleurs candidate à la mairie de Bordeaux et ancienne ministre des Relations avec le Parlement de Michel Barnier, en attendant le congrès du mouvement à l'automne qui élira son nouveau dirigeant.

Le Parti radical, plus ancien parti de France, a été fondé en 1901.

D'abord classé à gauche sur l'échiquier politique, il a évolué vers le centre droit, notamment après le départ en 1972 de son aile gauche. A partir de cette date, il se nomme Parti radical valoisien.

En 2017, le Parti radical valoisien fusionne avec le Parti radical de gauche (PRG) au sein du Mouvement radical, lors d'un congrès de "réunification".

Mais des ex-PRG quittent le Mouvement radical pour former "Le PRG - Le centre gauche", actuellement dirigé par Guillaume Lacroix.

En 2021, le Mouvement radical reprend le nom de Parti radical. Il est un des partenaires du camp présidentiel.