L'ancien sélectionneur de la Chine perd son appel et va rester en prison

Ça fait cher le poste de sélectionneur.

Ancien international chinois et passé par Everton entre 2002 et 2006, Li Tie connaît l’enfer ces derniers mois . L’homme âgé de 47 ans passe désormais ses jours … derrière les barreaux. Condamné à 20 ans de prison en décembre 2024 pour avoir proposé et accepté des pots-de-vin, il a vu son appel être refusé ce mercredi après-midi.…

