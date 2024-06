L'ancien sélectionneur de l'Inde accusé d'avoir appelé un astrologue pour choisir ses joueurs

Le même astrologue que Cyril Hanouna appelle dans son émission ?

La Fédération indienne de football (AIFF) accuse son ancien sélectionneur, Igor Štimac, d’avoir échangé avec un astrologue pour choisir ses joueurs. Arrivé en 2019, la Fédé a résilié son contrat la semaine dernière. Dans un long communiqué publié ce lundi, l’AIFF est revenu sur les détails contractuels qui liaient l’entraîneur à la fédération et tacle le management de celui qui a passé cinq ans à la tête de la sélection : « La communication de M. Štimac – apparemment faite dans le seul but de dénigrer l’AIFF et de montrer son personnel sous un mauvais jour – n’est pas digne d’un professionnel qui a servi l’organisation pendant plus de 5 ans et qui a bénéficié du soutien total de l’AIFF pendant cette période » …

