Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ancien président Giscard d'Estaing est mort, selon les médias Reuters • 02/12/2020 à 23:16









L'ANCIEN PRÉSIDENT GISCARD D'ESTAING EST MORT, SELON LES MÉDIAS PARIS (Reuters) - L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi à l'âge de 94 ans, rapportent plusieurs médias français, dont Europe 1 et l'AFP. Admis en septembre dernier à l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris, celui qui fut président de la République de 1974 à 1981 avait de nouveau été hospitalisé à Tours (Indre-et-Loire), en novembre. Valéry Giscard d'Estaing était entré à l'Elysée à 48 ans et avait inscrit son septennat sous le signe de la modernité, autorisant le divorce par consentement mutuel, dépénalisant l'avortement et abaissant de 21 ans à 18 ans l'âge de la majorité. (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.