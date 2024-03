information fournie par So Foot • 26/03/2024 à 09:43

L’ancien président de la Fédération chinoise condamné à la prison à vie pour corruption

L’ancien futur pays du football fait parler de lui dernièrement.

Selon les médias d’État chinois, Chen Xuyuan, président de la Fédération chinoise de football entre 2013 et 2019, a été condamné ce mardi pour corruption à une peine de prison à perpétuité par le tribunal populaire intermédiaire de Huangshi, dans la région du Hubei. L’ancien patron du foot chinois a reconnu avoir profité de sa position pour « accepter illégalement des sommes d’argent d’autres personnes totalisant 81,03 millions de yuans (l’équivalent d’un peu plus de 10 millions d’euros, NDLR) ». Selon le rapport, les actions de Xuyuan « ont gravement nui à la concurrence loyale et à l’ordre » de l’industrie du football chinois.…

FL pour SOFOOT.com