L'ancien président d'Arsenal Sir Chips Keswick est mort

Président d’Arsenal de 2013 à 2020, Sir Chips Keswick est décédé ce vendredi à l’âge de 84 ans. Le banquier d’affaire avait rejoint l’administration des Gunners en 2005, avant de remplacer Peter-Hill-Wood à la présidence du club huit ans plus tard. Celui qui avait étudié à l’université d’Aix-Marseille avait également occupé la fonction de directeur de la Banque d’Angleterre.

Everyone at the Club is deeply saddened to hear about the passing of Sir Chips Keswick.…

VD pour SOFOOT.com