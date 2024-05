information fournie par So Foot • 13/05/2024 à 12:02

L’ancien lillois Edgar Ié soupçonné d’avoir fait jouer son jumeau à sa place en Roumanie

Frères d’arnaque.

Qui se souvient d’Edgar Ié, passé par Lille entre 2017 et 2019 ainsi qu’en prêt au FC Nantes ? Sachez que le bougre est théoriquement censé jouer depuis janvier dernier en Roumanie, au Dinamo Bucarest. On dit bien « théoriquement », car le club de la capitale a de graves soupçons quant à sa réelle présence au club. L’international bissaoguinéen est en effet accusé d’avoir fait venir et jouer à sa place son frère jumeau, Edelino, lui aussi footballeur.…

FL pour SOFOOT.com