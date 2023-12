L’ancien gardien du Real Madrid Diego López annonce sa retraite

Le petit chouchou de Mourinho s’arrête.

On a cru qu’il n’y songerait jamais, mais à 42 ans, Diego Lopez prend sa retraite. L’Espagnol l’a annoncé sur les ondes de la RTVE, choisissant donc d’arrêter après dix-huit ans au sein de l’élite du football mondial. Le gardien de but formé à Lugo, s’est surtout fait une place en délogeant Iker Casillas de son poste de titulaire au Real Madrid entre 2012 et 2014 (après un premier passage comme troisième portier entre 2005 et 2007). Favori de José Mourinho chez les Merengues , López avait auparavant brillé à Villarreal et ensuite rejoint l’AC Milan puis l’Espanyol, avant de conclure son voyage au Rayo.…

JBC pour SOFOOT.com