L’ancien gardien de l’Islande Hannes Halldórsson raconte sa vie de metteur en scène

Qui a dit que les joueurs de foot étaient des acteurs ?

Vous vous souvenez peut-être de Hannes Halldórsson pour ses parades sous le maillot de la sélection islandaise, ou pour son penalty arrêté face à Lionel Messi et l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, apprenez désormais à connaître le réalisateur. Pendant de longues années, celui qui a galéré pour atteindre le plus haut-niveau pro, a tenté de faire cohabiter football et cinéma dans sa vie, ses deux passions. Obligé de mettre le Grand Ecran au second plan à partir de 2016, Halldórsson a raconté à So Film sa relation avec la caméra, et comment il a réussi à revenir à ses premiers amours au moment du Covid : « C’était maintenant ou jamais, parce que cette année-là, il y avait la possibilité d’obtenir une subvention » . Et son scénario ne trahit pas ses références, bercées au « cinéma hollywoodien ». Alors que son film, Cop Secret , raconte l’histoire d’un flic hyper-viril et macho qui tombe petit à petit amoureux de son coéquipier, il a dû s’adapter à l’humour en vogue en Islande, tout autant qu’à des contraintes budgétaires importantes : « Nous l’avons tourné en 19 jours avec 800 000 dollars » . Sans même évoquer un emploi du temps archi rempli par son métier de footballeur : « Parfois on commençait la journée à 4 heures du matin pour pouvoir ensuite terminer avant 16 heures. Ensuite, je me changeais dans la voiture et je roulais tout droit à l’entraînement. Il m’est même arrivé de tourner un jour de match. »…

JF pour SOFOOT.com