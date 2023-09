information fournie par So Foot • 11/09/2023 à 10:25

L’ancien entraîneur des gardiens de l’Espagne dézingue Luis Enrique

José s’emballe.

Entraîneur des gardiens de la sélection espagnole sous Luis Enrique, entre février et juillet 2021, José Sambade n’y a pas passé un bon moment. Qualifiés de « pire étape professionnelle », ces cinq mois semblent avoir marqué l’entraîneur, comme il l’a confié à Radio Galega : « J’ai eu la chance de travailler dans des grands clubs, de passer par de bons et mauvais moments dans tous les clubs, mais sincèrement, mon passage avec la sélection a été le pire. » Loin de mâcher ses mots, Sambade confie qu’il n’a jamais vécu quelque chose comme cela : « Depuis petit, je rêvais d’en arriver là, à imaginer cela comme le paradis, et finalement, je n’ai jamais été aussi proche de l’enfer. »

Passé par le Deportivo la Corogne, Besiktas, Fulham ou encore Monaco, celui qui considère qu’accepter la proposition de la fédération a été « l’une de ses grandes erreurs » avoue que « les gens avec qui je devais travailler ne comptaient pas sur moi dès le début » . Sans pour autant critiquer les qualités d’entraîneur de Luis Enrique, « un grand entraîneur » , il met en avant de profonds désaccords : « J’ai d’autres valeurs. » C’est d’ailleurs surtout l’humain qui semble l’avoir déçu. Alors qu’il évoque une volonté de « travailler à l’excès » de la part du nouveau coach parisien, il attaque frontalement ce dernier : « Il y a des gens qui ont tellement d’ego qu’ils n’aiment pas qu’on puisse leur faire de l’ombre. » …

JF pour SOFOOT.com