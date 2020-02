L'an I du hirak : « Nous sommes là pour que vous partiez ! »

Il est venu spécialement de San Francisco aux États-Unis armé de son smartphone et de sa perche pour filmer et prendre des photos de ce 53e vendredi du hirak algérien qui boucle sa première année de mobilisation. « Je ne pouvais pas rater ça, de loin, je vivais chaque vendredi comme un bonheur absolu mais aussi comme une terrible frustration », raconte Kaci, 30 ans, cadre dans une boîte informatique sur la côte ouest américaine. Il interpelle les manifestants autour de lui, l'un d'eux lui répond en anglais pour dire : « Un an après le hirak, on est toujours là, on avance, on est ensemble, les barbus, les gauchistes, les féministes, les jeunes des quartiers populaires, les universitaires? et même des cadres de l'État sont parmi nous. »Lire aussi Algérie : un an après, le hirak à la croisée des chemins53e vendredi de mobilisationTout autour, en ce vendredi 21 février, quasiment un an depuis le déclenchement de la révolution du 22 février, des milliers de manifestants ont tenu aussi à marquer de leur présence ce rendez-vous, commémorer à leur manière la naissance de ce mouvement qui a fait chuter le système Bouteflika. Le président qui régna sur l'Algérie durant vingt ans a été contraint par la rue et l'armée à démissionner le 2 avril. Depuis, chaque semaine, chaque jour presque, était riche en rebondissements politiques et judiciaires avec le démantèlement du régime Bouteflika, ses relais et ses oligarques. « Nous...