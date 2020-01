Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne relève sa prévision de croissance 2020 à 1,1% Reuters • 27/01/2020 à 14:27









L'ALLEMAGNE RELÈVE SA PRÉVISION DE CROISSANCE 2020 À 1,1% BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a relevé sa prévision de croissance économique pour cette année à 1,1% contre 1,0% auparavant, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier. La nouvelle estimation doit encore être approuvée par les membres du gouvernement chargés de la préparation du conseil des ministres prévu mercredi, a-t-on précisé. La première économie d'Europe a échappé de peu à la récession l'an dernier et affiche en première estimation une croissance de 0,6% seulement sur l'ensemble de 2019, en raison principalement de l'impact des tensions commerciales internationales. (Michael Nienaber, Holger Hansen et Christian Kraemer, version française Marc Angrand)

