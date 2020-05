Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne devrait connaître une récession de 6,6% en 2020, selon l'institut Ifo Reuters • 28/05/2020 à 08:39









L'ALLEMAGNE DEVRAIT CONNAÎTRE UNE RÉCESSION DE 6,6% EN 2020, SELON L'INSTITUT IFO BERLIN (Reuters) - L'économie allemande devrait se contracter de 6,6% cette année du fait des répercussions de la crise sanitaire liée au coronavirus, avant de rebondir de 10,2% en 2021, selon les dernières prévisions publiées jeudi par l'institut Ifo. Selon l'institut économique, les entreprises allemandes s'attendent à renouer avec une activité normale dans neuf mois en moyenne, après avoir été pénalisées par le confinement des dernières semaines, ce qui se pourrait se traduire par une contraction de 12,4% du produit intérieur brut (PIB) de la première économie de la zone euro lors du deuxième trimestre en cours. Dans le scénario le plus pessimiste de l'institut Ifo, avec un délai de 16 mois avant un retour à la normale, le PIB plongerait de 9,3% en 2020 et bondirait de 9,5% l'an prochain. Le scénario le plus favorable, fondé sur l'hypothèse d'un retour à la normale en cinq mois, verrait l'économie allemande se contracter de 3,9% cette année avant d'afficher une croissance de 7,4% en 2021. (Thomas Escritt, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

