L’Allemagne dévoile le petit ourson mascotte de l’Euro 2024

Inventivité : 2/10 ; Solidarité : 10/10.

À moins d’un an du lancement de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, la mascotte de la compétition vient de montrer le bout de son museau. Elle prend la forme d’un ours en peluche, populaire chez les enfants du début du siècle précédent outre-Rhin, et également emblème de la ville de Berlin. Mais avant d’aller danser et bouger dans les stades, l’ourson a pour objectif d’inciter les jeunes Européens à devenir actifs. En effet, elle se rendra dans plusieurs écoles d’Europe pour inviter les élèves à créer des célébrations qu’ils aimeraient revoir lors de la compétition, en utilisant une technologie de capture de mouvement. Ensuite, la mascotte se prendra au jeu de l’influence et mènera des campagnes de sensibilisation sur des sujets tels que l’entraînement, la nutrition et le bien-être.…

AC pour SOFOOT.com