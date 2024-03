L’Allemagne calme les Bleus

Alors qu’ils vivaient leur première virée de 2024, les Bleus ont été calmés, à Lyon, par une belle Allemagne (0-2) et ont concédé leur première défaite à domicile depuis juin 2022.

France 0-2 Allemagne

Buts : Wirtz (1 re ) et Havertz (49 e ) pour l’Allemagne.

Le 17 juin, quand les Bleus sortiront pour la première fois les gants sur les rings allemands, face à l’Autriche, à Düsseldorf, tout sera certainement oublié. Il y aura forcément encore de la place pour les questions, mais aussi beaucoup plus d’espace pour les angoisses, là où ce repas amical de fin mars était avant tout un rendez-vous difficile à appréhender, bien qu’alléchant sur le papier. Bon point pour les nombreux curieux venus se masser au Groupama Stadium ce samedi soir, il l’aura aussi été sur le gazon. L’Allemagne y est pour beaucoup, tant elle s’est pointée à Lyon avec de grosses intentions, serrant d’abord pendant vingt grosses minutes ses mains autour des cous français et ouvrant le score après moins de dix secondes, avant de repartir sur les exactes mêmes bases en deuxième période. Très maigre consolation pour une équipe vice-championne du monde, la France a ensuite su se rebiffer un peu, butant sur Ter Stegen et un adversaire aux mailles bien serrées, avant de déposer les armes (trop) facilement. Ce France-Allemagne, le dixième de l’ère Deschamps, devait être un prélude à l’Euro qui s’ouvrira dans moins de trois mois. Il aura été à la hauteur des attentes, mais le sélectionneur en repartira avec un bon paquet de notes pour plus tard, dont une en gras : son équipe sait désormais perdre.…

Par Maxime Brigand, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com