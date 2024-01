L’Algérie va payer 50% des transports des supporters pendant la CAN

Il s’agirait de sortir des poules cette fois.

Alors que l’Algérie entrera en lice le 15 janvier contre l’Angola dans la CAN 2023, le gouvernement s’invite à la fête. Pour l’occasion, et pour toute la durée de la compétition, les Fennecs pourront compter sur le soutien de leurs supporters sur place qui ont reçu une bonne nouvelle aujourd’hui : s’ils passent par la société Touring Voyage d’Algérie, l’État paiera 50% de leurs frais de transports. Dans un communiqué posté sur son site, la fédération algérienne de football (FAF) a chaudement remercié le président de la République d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, pour « cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters. » …

LP pour SOFOOT.com