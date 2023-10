L’Algérie va accueillir tous les matchs de la Palestine

Alors qu’une grave crise frappe la Palestine et Israël, la fédération algérienne (FAF) a annoncé ce dimanche dans un communiqué que les matchs à domicile de l’équipe palestinienne auront lieu en Algérie. Cela fait « suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, M. Jibril Rajoub » . Cette mesure concerne donc « tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027 » .

La FAF a également annoncé qu’elle prendra « en charge tous les frais liés à ces événements » . « Dans ce cadre, le président de la fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, annonce que notre pays va accueillir le match officiel Palestine-Australie, prévu le 21 novembre 2023, qui s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 » , a conclu la fédération. Les Palestiniens doivent affronter le Liban le 16 novembre prochain pour lancer leur campagne d’éliminatoires pour le prochain Mondial.…

LT pour SOFOOT.com