information fournie par So Foot • 07/04/2024 à 17:32

L’Ajax se prend une gifle record par Feyenoord

Feyenoord 6-0 Ajax

Buts : Paixão (34 e et 66 e ), Minteh (35 e et 56 e ), Hancko (45 e +2) et Timber (62 e ) pour Feyenoord

Roland-Garros va débuter dans peu de temps, les 6-0 sont déjà de sortie.…

AL pour SOFOOT.com