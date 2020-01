L'Afrique va-t-elle craquer sous le poids de l'endettement ?

Mauvaise nouvelle pour les gouvernements d'Afrique subsaharienne : l'agence de notation Moody's est pessimiste. Elle juge la région trop endettée pour faire face à d'éventuels chocs externes notamment commerciaux, financiers ou climatiques dans l'année à venir. Alors que la croissance restera solide à 3,5 % contre 3,1 % en 2019 ? pour l'Afrique subsaharienne dans un contexte mondial plus instable, elle ne permettra pas de renforcer de manière significative les revenus ni la résilience économique de ces pays. « L'environnement extérieur moins prévisible aggrave les défis existants des pays d'Afrique subsaharienne et les rend plus vulnérables aux risques extérieurs », a déclaré David Rogovic, vice-président de Moody's ? analyste principal et co-auteur du rapport. « La capacité limitée de la plupart des gouvernements à répondre à des chocs externes négatifs, même modestes, exacerbe la sensibilité de la région à un environnement mondial plus négatif », écrit Moody's dans une note publiée le 13 janvier. Même si sa part dans le commerce mondial peine toujours à dépasser 5 %, l'Afrique subsaharienne reste exposée aux variations des prix des matières premières, mais aussi aux conditions climatiques. Et pourtant, des efforts ont été faits pour résorber le déficit budgétaire par exemple. Moody's note qu'il reculera de 3,3 % à 3 % en 2020. Même la dette médiane des pays subsahariens par rapport à leur produit...