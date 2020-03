L'Afrique face au Covid-19 : Denis Mukwege monte au front

Denis Mukwege milite pour la prévention. Dans une vidéo, le Prix Nobel de la paix 2018 souligne « l'absence des centres de test sur l'ensemble du territoire et des moyens pour mener des dépistages à grande échelle sur la population, tel que l'encourage l'OMS ». Alors pour le gynécologue, le meilleur moyen d'enrayer la propagation du virus reste « la prévention ». « Chacun de nous doit accepter d'adapter ses habitudes, éviter les déplacements, rester chez soi, adopter les mesures de distanciation sociale », insiste-t-il. « Nous devons nous préparer au pire », car « nous n'avons aucune idée de l'ampleur de la propagation » du coronavirus en République démocratique du Congo. Et de conclure : « À l'hôpital de Panzi [près de Bukavu, dans l'Est], tout notre personnel est préparé et mobilisé pour la riposte. » Mardi soir, le dernier bilan officiel faisait état de 48 cas, dont 3 décès et une guérison.

« Aujourd'hui, 95 % de la flotte aérienne africaine est clouée au sol en raison de la pandémie, sauf des vols cargos », a déclaré à l'AFP Abderrahmane Berthé, secrétaire général de l'Afraa, qui compte 45 compagnies membres sur le continent, et 85 % du trafic inter-africain. De nombreux pays africains ont en effet fermé leurs aéroports et leurs frontières à cause de la pandémie. Les compagnies ont donc dû... Lire la suite sur LePoint.fr