L'Afrique face au Covid-19 : c'est l'état d'urgence économique !

La BAD lance un emprunt obligataire social. La banque panafricaine est pressée par le temps et a donc décidé de lancer un appel aux investisseurs sans passer par les banques. Pour cela, elle a fait appel à un emprunt obligataire social intitulé « Combattre le Covid-19 ».

« Nous apprécions le niveau d'intérêt exceptionnel que notre émission Combattre Covid-19 a soulevé à travers le monde, à un moment crucial pour l'Afrique. La Banque africaine de développement s'attelle à fournir les efforts nécessaires pour atténuer l'impact social et économique de cette pandémie sur notre continent déjà fortement affaibli, a déclaré Hassatou Diop N'Sele, trésorière du groupe de la Banque africaine de développement. Avec nos émissions obligataires sociales, nous offrons aux investisseurs l'opportunité de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Afrique. L'émission Combattre Covid-19 est un résultat exceptionnel pour une cause exceptionnelle. » Après quelques heures, la banque a obtenu plus qu'elle n'espérait puisque le carnet d'ordres final s'élève à 4,6 milliards de dollars. Cette émission est la plus importante obligation sociale jamais émise sur les marchés de capitaux en dollars. Reste encore que ces promesses se concrétisent rapidement.

Lire aussi Akinwumi Adesina : « Miser sur les investissements et pas sur l'aide financière »

... Lire la suite sur LePoint.fr