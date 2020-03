L'Afrique face au coronavirus : l'épidémie avance

Mesures drastiques au Rwanda. Avec 17 personnes infectées par le virus, le Rwanda a franchi samedi un pas supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie. Désormais, tous les déplacements non essentiels et les visites hors du domicile y sont interdits, a annoncé le gouvernement, à l'exception des sorties pour s'approvisionner, pour se faire soigner ou se rendre à la banque. Ce choix draconien est assorti de la fermeture de toutes les frontières du pays, sauf pour le trafic de marchandises et pour les citoyens rwandais de retour au pays. « Les déplacements non essentiels et les visites hors du domicile ne sont pas autorisés », a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Lire aussi En Afrique, les élites seront-elles capables de jouer leur rôle ?Ghana : premier décès dû au Covid-19. Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a annoncé samedi soir le décès du premier patient infecté par le coronavirus au Ghana. « Le patient qui a été testé positif jeudi avait de graves problèmes de santé sous-jacents », a indiqué le chef de l'État lors d'une émission télévisée diffusée en direct. Les autres patients sont dans un état stable et des professionnels de la santé s'occupent d'eux, a-t-il assuré. Le défunt était un commerçant libanais de 61 ans, a fait savoir le vice-ministre de la Santé Alexander Abban. Le Ghana a enregistré au total 21 cas confirmés de Covid-19 en date de samedi.Lire aussi Coronavirus :...