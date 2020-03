L'Afrique du Sud entre en récession

Les temps sont durs pour l'Afrique du Sud. Pour la troisième fois depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, la première puissance industrielle d'Afrique est en récession. Au quatrième semestre de l'année 2019, le PIB du pays s'est en effet contracté de 1,4 %, après une première contraction de 0,8 % trois mois plus tôt. Les chiffres ont été dévoilés ce mardi à la presse par Risenga Maluleke du Bureau des statistiques d'Afrique du Sud. Le statisticien en chef a également indiqué que l'économie avait progressé de 0,2 % au cours de l'année civile 2019, contre 0,8 % en 2018. Soit la plus faible croissance enregistrée en Afrique du Sud depuis la crise mondiale de 2008-2009.Il s'agit là d'un résultat « inférieur aux attentes de la Banque centrale sud-africaine et du Trésor qui avaient prévu une croissance de l'économie respectivement de 0,4 % et 0,3 % en 2019 », affirme le journal sud-africain The Times. Les chiffres sont également en dessous « des prévisions de croissance faites par un certain nombre d'agences multilatérales, y compris le Fonds monétaire international, qui s'attendaient à une croissance de 0,7 % de l'économie sud-africaine en 2019 », ajoute l'article.Les délestages en causeAu total, sept industries sur dix se sont contractées au quatrième trimestre. L'agriculture, avec une baisse de 7,6 %, est la plus touchée. Parmi les coupables de ce ralentissement global pointés par les observateurs, Eskom. Après...