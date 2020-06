Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'acteur britannique Ian Holm décède à 88 ans Reuters • 19/06/2020 à 17:07









L'ACTEUR BRITANNIQUE IAN HOLM DÉCÈDE À 88 ANS LONDRES (Reuters) - L'acteur britannique Ian Holm, connu pour le rôle de Bilbon Sacquet dans les trilogies "Le Seigneur des Anneaux" et "Le Hobbit", est mort à 88 ans, a annoncé vendredi The Guardian. L'acteur, qui a reçu un prix au British Academy Film Awards (Bafta) ainsi qu'une nomination aux Oscars pour son rôle dans le film "Les Chariots de feu" en 1981, est décédé des suites d'une forme de la maladie de Parkinson, précise le quotidien britannique. "J'ai la très grande tristesse de vous annoncer que l'acteur Sir Ian Holm est décédé ce matin à l'âge de 88 ans", a déclaré son agent au Guardian. "Il est mort paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille et du personnel soignant. Charmant, gentil et furieusement talentueux, il nous manquera énormément". Holm a commencé sa carrière en tant que membre de la troupe théâtrale la Royal Shakespeare Company avant d'acquérir une renommée mondiale pour le rôle de l'androïde Ash dans le film "Alien" de 1979. (Michael Holden; version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

